Feng Shui Tips : फेंगशुई के इन अचूक उपायों से दूर होगी निगेटिविटी, घर में बनी रहेगी सुख-समृद्धि

Feng Shui Tips For Money : जिस तरह से हम वास्तु शास्त्र (Vastu Shastra) का इस्तेमाल घर से नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष (Vastu Dosh Upay) को हटाने के लिए करते हैं, वैसे ही चीनी वास्तु शास्त्र फेंगशुई में भी घर में सुख-शांति और समृद्धि के लिए कई तरह के उपाय बताए गए हैं. मान्यताओं के अनुसार, फेंगशुई (Feng shui Shastra) में भी घर में मौजूद नकारात्मकता (Negativity) को दूर करने और सकारात्मकता (Positive Energy) का वास करने के लिए कई तरह के उपायों के बारे में बताया है. जिनको अपनाने से आपके घर में हमेशा सुख-समृद्धि बनी रहेगी. तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में.

ये फेंगशुई टिप्स घर लाएंगें सुख- समृद्धि और सकारात्मकता (Keep These Things According To Feng shui)

- फेंगशुई शास्त्र के अनुसार, घर में सुख- समृद्धि के लिए घर में एक्वेरियम रखें. साथ ही इसमें काले रंग की मछली रखें. एक्वेरियम को हमेशा ड्राइंग रूम में ही रखना चाहिए.

- फेंगशुई शास्त्र में ड्रैगन को समृद्धि का कारक माना जाता है, मान्यता है कि ड्रैगन को घर की पूरब दिशा में रखने से तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं और साथ ही धन की प्राप्ति होती है. साथ ही, इससे घर की निगेटिविटी खत्म होती है.

- फेंगशुई में लाफिंग बुद्धा आर्थिक सफलता का प्रतीक माना गया है. इसे भी घर या ऑफिस की उत्तर दिशा में रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है.

- फेंगशुई शास्त्र के अनुसार, घर में कछुआ रखने से व्यक्ति को कामयाबी हासिल होती है और जीवन में खुशहाली आती है. ऐसा माना गया है कि घर या ऑफिस में कछुआ उत्तर दिशा में रखना शुभ माना गया है.

