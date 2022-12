Swapna Shastra: सपने में इन 5 देवी-देवताओं का दिखना होता है बेहद शुभ, बनने लगते हैं सारे बिगड़े काम; मिलता ये पुण्यफल

Meaning of seeing different gods and goddesses in dreams: रात को सोते समय हमें अक्सर कई तरह के सपने आते हैं. उनमें से कई सपने ऐसे होते हैं, जिसे देखकर हम डर जाते हैं. वहीं कुछ सपने ऐसे होते हैं, जिन्हें देखकर हमें खुशी मिलती है. स्वप्न शास्त्र (Swapna Shastra) में कहा गया है कि अगर हमें सपनों में 5 में से कोई भी देवी-देवता दिख जाए तो जिंदगी की सारी मुश्किलें दूर होने लगती हैं. साथ ही आर्थिक तंगी से निजात मिलने लगती है. आइए उन पांचों देवी-देवताओं के बारे में जानते हैं.

मां सरस्वती का नजर आना

सपने में मां सरस्वती का नजर आना बहुत अच्छा माना जाता है. इसका अर्थ होता है कि शिक्षा और पढ़ाई-लिखाई के क्षेत्र में आपको जल्द ही सफलता मिलने वाली है. आप कुछ ऐसी उपलब्धि हासिल कर पाएंगे, जिसके लिए आप लंबे से प्रयास कर रहे थे. आपको दफ्तर में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है.

सपने में भगवान गणेश का दिखना

स्वप्न शास्त्र (Swapna Shastra) में कहा गया है कि भगवान गणेश का सपने में दर्शन देना काफी शुभ होता है. यह इस बात का संकेत होता है कि व्यक्ति के अटके हुए सारे काम अब पूरे होने जा रहे हैं. साथ ही उनके जीवन में आ रही बाधाएं भी भगवान गणेश की कृपा से अब दूर हो जाएंगी.

भगवान विष्णु का सपने में दिखना

अगर किसी व्यक्ति को सपने में भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं तो समझ लीजिए कि अब उसके भाग्योदय का समय आ गया है और खुद भगवान हरि इस बारे में संकेत करने आए हैं. इस सपने के दिखने के बाद इंसान की समस्याएं एक-एक कर दूर होने लगती है और कामयाबी की ओर आगे बढ़ने लगता है.

सपने में शिवलिंग का नजर आना

स्वप्न शास्त्र (Swapna Shastra) के मुताबिक, सपने में भगवान शिव के शिवलिंग का दिखना एक शुभ संकेत होता है. कहा जाता है कि इस तरह शिवलिंग दिखने का अर्थ ये होता है कि भगवान शिव आपसे प्रसन्न हैं और अब आपके सभी कष्टों का उद्धार होने वाला है. साथ ही आपकी आर्थिक तंगी भी अब बीते दिनों की बात बनने वाली है.

मां दुर्गा का स्वप्न दिखना

कई भाग्यशाली लोगों को सपने में मां दुर्गा दर्शन दे जाती हैं. इस प्रकार के सपनों का अर्थ ये होता है कि पुरानी बीमारी से ग्रस्त घर के किसी पीड़ित की तकलीफ दूर होने वाली है और वह जल्द ही भला-चंगा हो जाएगा.

