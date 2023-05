Akanksha Dubey Case के चलते हवालात में बंद Samar Singh का नया गाना हुआ रिलीज, वीडियो हो रहा है वायरल

Samar Singh New Song When He is Jail: भोजपुरी इंडस्ट्री छोटी हो सकती है लेकिन फैन फॉलोइंग और एक्टिविटी के मामले में इसे शायद ही कोई बीट कर सकता है; यहां हर पल कुछ नया, कुछ अजीब घटित होता रहता है. आज हम बात कर रहे हैं भोजपुरी सिंगर और एक्टर समर सिंह (Samar Singh) की जो आजकल एक्ट्रेस आकांक्षा सिंह (Akanksha Singh) की आत्महत्या केस के चलते सलाखों के पीछे हैं. समर सिंह जहां एक तरफ जेल में समय बिता रहे हैं वहीं दूसरी तरफ उनका एक नया गाना यूट्यूब पर रिलीज हुआ है जिसे उनके फैंस बहुत एन्जॉय कर रहे हैं और बहुत पसंद भी कर रहे हैं. समर सिंह के किस गाने की बात की जा रही है, इसमें उनके साथ एक्ट्रेस कौन है, गाने का वीडियो कैसा है और एक्टर की गिरफ़्तारी के पीछे की क्या कहानी है, आइए सबकुछ जानते हैं...

जेल में बंद Samar Singh का नया गाना हुआ रिलीज जैसा कि हमने आपको अभी बताया, आकांक्षा सिंह डेथ केस के चलते जेल में सजा काट रहे सिंगर-एक्टर समर सिंह का नया गाना कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है. समर सिंह के इस नए गाने का नाम 'आगरा का घाघरा' (Agra ka Ghaghra) है जिसमें एक्ट्रेस श्वेता महारा (Shweta Mahara) ने अपने जबरदस्त डांस मूव्स से लोगों को दीवाना बना दिया है. Agra ka Ghaghra का वीडियो हुआ वायरल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समर सिंह के गाने 'आगरा का घाघरा' का वीडियो कुछ दिन पहले, 15 मई, 2023 को रिलीज किया गया है. इस गाने को समर सिंह के साथ शिल्पी राज (Shilp Raj) ने गाया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि शुरू से लेकर अंत तक, श्वेता महारा लाल घाघरा पहनकर ऐसा डांस कर रही हैं कि लोगों की मौज हो गई है! दस से कम दिन में इस गाने के वीडियो को एक करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल गए हैं और म्यूजिक में ये यूट्यूब पर 30वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है.