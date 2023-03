Monalisa: एक बार फिर कैमरे के सामने बेकाबू हुईं मोनालिसा, छोटा-सा टॉप पहन दिए ऐसे-ऐसे पोज

Monalisa New Pics Viral: भोजपुरी बाला मोनालिसा (Monalisa) अपने बोल्ड अंदाज के लिए सोशल मीडिया पर खूब पॉपुलर हैं. मोनालिसा (Monalisa Photos) जब भी अपने नए लुक का दीदार कराती हैं तो नेटीजन्स आहें भरते नजर आते हैं. हाल ही में मोनालिसा (Monalisa Instagram) ने हद से ज्यादा बोल्ड तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, इन फोटोज में मोनालिसा (Monalisa New Look) छोटा-सा टॉप पहनकर खूब सिजलिंग पोज देती दिख रही हैं.