मात्र 3 मिनट में बिक गए 70 हजार फोन, लंबे समय से था लोगों को इंतजार

नई दिल्ली: लॉकडाउन (Lockdown) में भी जो उत्पाद हाथों हाथ बिक रहा है वो है स्मार्टफोन. पिछले लंबे समय से लोग शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं. इस बीच Realme कंपनी ने जानकारी दी है कि उनका नया स्मार्टफोन Realme Narzo 10 ने सेल में भी एक नया रिकॉर्ड बना लिया है. सेल खुलते ही मात्र 3 मिनट में Realme Narzo 10 के 70,000 हैंडसेट बिक गए हैं.

11,999 की कीमत ने लोगों को लुभाया

रियलमी कंपनी ने अपने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि सेल खुलने के तीन मिनट के भीतर उनके सभी फोन बिक गए. कंपनी ने पहले चरण में 70,000 फोन बेचने का टारगेट रखा था. इसके साथ ही कंपनी ने इस ट्वीट में यूजर्स के इस प्यार के लिए धन्यवाद भी किया. कंपनी ने ट्वीट में रियलमी नार्जो 10 को सेगमेंट का सबसे पावरफुल क्वॉड कैमरा सेटअप वाला स्मार्टफोन भी बताया.

70,000+ units sold in less than 3 mins!

Thank you for your terrific response and love to the most powerful Quad Camera smartphone in its segment, #realmeNarzo10.

Stay tuned for the next sale. pic.twitter.com/5il6W9kSsP

— realme (@realmemobiles) May 18, 2020