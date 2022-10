7th Pay Commission: दिवाली से पहले इस सरकार ने दिया कर्मचारियों को तोहफा, DA में हुई बंपर बढ़ोतरी

Assam Government DA Hike: पिछले कई महीनों से कर्मचारी अपने महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे, आखिर वो समय आ ही गया जब सरकार की तरफ से बताया गया कि कर्मचारियों का कितना DA बढ़ेगा? इसके साथ ही सरकार की ओर से ये भी बताया गया कि ये DA कब से लागू होगा. इससे पहले भी सरकार ने मेधावी छात्रों को 36 हजार स्कूटर बांटने की ऐलान किया था और राज्य के होमगार्ड्स के लिए भी महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की घोषणा की गई थी. आइए जानते हैं इस सरकार की तरफ से और क्‍या घोषणा की गई है?

इस सरकार ने लिया फैसला

Happy to announce 4% additional Dearness Allowance for State Govt employees/All India Service Officers w.e.f. 1st July, 2022, payable with this month’s salary.

Hope this will add to the festive fervour. Also extending my good wishes for an auspicious and happy Deepawali!

