Aadhar Link: UIDAI ने आधार को लेकर किया लोगों को अलर्ट, ये काम नहीं किया तो अटक जाएंगे कई काम!

Aadhar card update: आधार कार्ड की जरूरत आजकल हर सरकारी कामकाज में पड़ती है. इसलिए इसका एकदम सही होना बहुत जरूरी है. कई लोगों के आधार कार्ड में जन्‍म दिनांक, सेक्‍स और नाम या सरनेम अपडेट नहीं होता, उसकी वजह से उन लोगों को कई सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने में दिक्‍कत आती है. सरकार योजना के अलावा आजकल तो प्राइवेट सेक्‍टर में भी इसकी उतनी ही जरूरत पड़ती है. आजकल सायबर फ्रॉड करने वाले भी कम नहीं है. आधार कार्ड के माध्‍यम से लोग कई तरह के फ्रॉड कर रहे हैं. इसलिए UIDAI ने भी ट्वीट के माध्‍यम से लोगों को ई-मेल लिंक करने को कहा है.

UIDAI ने ट्वीट कर बताया

UIDAI ने 17 अक्‍टूबर को ही ट्वीट कर बताया है कि अगर आधार कार्ड को अपनी ई-मेल आईडी से लिंक कर दिया जाएगा तो उन्‍हें काफी फायदा होगा. आप कहीं भी आधार कार्ड का युज करेंगे तो उसी टाइम आपको आपकी ई -मेल पर उसका अलर्ट भेज दिया जाएग. यानी जब भी कोई गलत तरीके से आपका आधार ऑथेंटिकेट करेगा, उसी समय तुरंत आपको ई-मेल आईडी के माध्‍यम से मैसेज कर दिय जाएगा. जिससे कभी कोई फ्रॅाड करता है तो आपको पता चा जाएगा.

आधार लिंक करने के फायदे

Linking your updated email Id with your #Aadhaar number will ensure that you get intimation every time your Aadhaar number is authenticated.

To Add/ Update your Email ID please visit your nearest Aadhaar Kendra. To locate one near you visit https://t.co/TM0HQAFteK pic.twitter.com/5QAJOHUtC0

— Aadhaar (@UIDAI) October 17, 2022