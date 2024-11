अडानी ग्रुप के CFO ने रखा अपना पक्ष, कहा-ये केवल 'आरोप'; अध्ययन के बाद ही देंगे जवाब

Adani Group CFO Statement: ह‍िंडनबर्ग र‍िपोर्ट, अमेर‍िका में केस और सेबी...इन सबसे यही लग रहा है क‍ि अडानी ग्रुप की मुश्‍क‍िलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अमेरिका की एक अदालत ने अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इन आरोपों के बाद, भारत में शेयर बाजार को रेग्‍युलेट करने वाली सेबी (SEBI) अडानी ग्रुप की कंपनियों के ख‍िलाफ जांच शुरू कर सकती है. इस बीच अडानी ग्रुप के CFO जुगेशिंदर सिंह (Jugeshinder Singh) ने X पर एक पोस्ट के जर‍िये अपनी सफाई दी है. उन्होंने लिखा- अडानी ग्रुप की किसी कंपनी पर सीधा आरोप नहीं है. मामले की जांच जारी है और ग्रुप की तरफ से इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया उचित समय पर दी जाएगी.

दो दिन पहले ही पता चला-कुछ गड़बड़ है

CFO जुगेशिंदर सिंह की तरफ से अपनी पोस्‍ट में ल‍िखा गया क‍ि पिछले दो दिन में आप लोगों ने अडानी ग्रुप से जुड़ी कई खबरें सुनी होंगी. यह मामला खासतौर पर Adani Green के एक कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है. यह अडानी ग्रीन के कुल बिजनेस का महज 10% है. सिंह ने लिखा इस मामले में विस्तृत और सटीक जानकारी एक सही प्‍लेटफॉर्म पर शेयर की जाएगी. हमें इस बारे में महज दो दिन पहले ही पता चला कि कुछ गड़बड़ है. हालांक‍ि इसका हमें पहले से कुछ शक था और हमने फरवरी 2024 में जो दस्तावेज जारी किया था, उसमें इस बारे में लिखा भी था. यह 31 मार्च 2023 को हमारे सालाना रिपोर्ट के बाद हमारी किसी भी कंपनी या उसके सहयोगियों की तरफ से पहली बार सार्वजनिक रूप से जारी किया गया दस्तावेज था.

Hi All,

You would have seen a lot of news in the last 2 days re @AdaniOnline matters. This specifically relates to one contract of #adanigreen which is roughly 10% of overall business of Adani Green(there is a lot more precise & comprehensive detail of this which we will…

— Jugeshinder Robbie Singh (@jugeshinder) November 23, 2024