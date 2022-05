टेस्ला को लेकर पूनावाला ने कह दी ये बात, एलन मस्क को सुझाया भारत में बिजनेस का प्लान

Adar Poonawalla's advice to Musk: सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अदार पूनावाला ने रविवार को एलन मस्क को टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण के लिए भारत में निवेश करने को आमंत्रित किया और कहा कि यह उनका अबतक का श्रेष्ठ निवेश होगा.

मस्क ट्विटर के अधिग्रहण के लिए 44 अरब डॉलर का सौदा कर चुके हैं. उन्होंने टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के लिए पहले भी भारत से आयात शुल्क घटाने की मांग की थी लेकिन सरकार ने स्थानीय विनिर्माण पर जोर दे रही है.

पूनावाला ने ट्विटर पर मस्क को ट्वीट करते हुए पोस्ट किया, ‘अगर ट्विटर खरीदने का आपका सौदा पूरा नहीं होता, तो उसमें से कुछ पूंजी टेस्ला कारों के उच्च गुणवत्ता वाले और बड़े पैमाने पर विनिर्माण के लिए भारत में निवेश करने के बारे में विचार करें.’

Hey @elonmusk just in case you don't end up buying @Twitter, do look at investing some of that capital in INDIA for high-quality large-scale manufacturing of @Tesla cars. I assure you this will be the best investment you'll ever make.

