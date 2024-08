Zerodha IPO Plan: हाल ही के द‍िनों में ओला इलेक्ट्रिक, यूनिकॉमर्स और फर्स्ट क्राई के आईपीओ (IPO) में न‍िवेश करने वाले न‍िवेशकों को काफी फायदा हुआ है. इससे यह साफ है क‍ि मार्केट का इन कंपनियों पर भरोसा बढ़ रहा है और लोग कंपन‍ियों में पैसा लगाना चाहते हैं. इन आईपीओ की सक्‍सेस से यह साफ है क‍ि देश की कंपनियां भी बड़ी हो सकती हैं और लोग इन कंपनियों के शेयर खरीदने में रुच‍ि द‍िखा रहे हैं. ज‍िरोधा के मालिक नित‍िन कामत (Nithin Kamath) ने भी इन IPO की तारीफ की है. उन्‍होंने यह भी क‍ि भारतीय कंपनियों को शेयर मार्केट में आना चाहिए.

दूसरी कंपनियों को शेयर बाजार में एंट्री का हौसला मिलेगा

नित‍िन कामत का मानना है कि इन IPO की कामयाबी से दूसरी कंपनियों को भी शेयर मार्केट में एंट्री का हौसला मिलेगा. इससे ज्‍यादा से ज्‍यादा आम आदमी और बड़ी कंपनियां पैसा लगा सकेंगी. उनका कहना है कि मार्केट की बढ़ोतरी के लिए नए-नए शेयर आते रहना बहुत जरूरी है, खासकर जब देश में निवेश बढ़ रहा हो. उनकी तरफ से क‍िये गए इस ट्वीट पर काफी लोगों ने प्रतिक्रिया दी है. इस दौरान कई लोगों ने जि‍रोधा से भी IPO लाने की मांग की है. लोग उनसे पूछ रहे हैं क‍ि क्या कामत खुद से शुरुआत करेंगे और ज‍िरोधा को शेयर बाजार में लेकर आएंगे.

Congrats to Ola Electric, Unicommerce, and First Cry on the listing. Based on the listing, it looks like investors are happy

If our markets have to grow, we need more homegrown companies to list and also leave something on the table for IPO investors.

IPOs doing well are…

— Nithin Kamath (@Nithin0dha) August 13, 2024