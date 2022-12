Akasa Air Sale: नए साल में घूमने का है प्लान? यहां चेक करें ऑफर, अकासा एयर दे रहा जबरदस्त डिस्काउंट

Akasa Air Year End Sale: नए साल को आने में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं. अगर आप भी क्रिसमस (Christmas 2022) या नए साल (New Year 2023) पर कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. दरअसल, अकासा एयर ऐसे लोगों के लिए शानदार ऑफर पेश किया है. नई एयरलाइंस कंपनी अकासा एयर (Akasa Air) नए साल पर यात्रा करने वालों को बड़ा डिस्काउंट दे रही है. अकासा एयर (Discount Offers on Akasa Air) ने यह जानकारी दी है.

जानिए इस सेल की डिटेल्स

अकासा एयर की तरफ से दी गई जानकरी के अनुसार, इस सेल का नाम है Year End Sale. इसके तहत 11 शहरों की फ्लाइट की टिकट पर 10 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा. यानी आप कम पैसे में कई जगह घूम सकते हैं वो भी हवाई यात्रा से. अगर आप भी फ्लाइट बुकिंग पर 10 फीसदी का भारी डिस्काउंट (Discount Offers on Akasa Air) चाहते हैं तो 12 दिसंबर 2022 तक फ्लाइट में बुकिंग करा सकते हैं.

अकासा एयर ने ट्वीट कर दी जानकारी

अकासा एयर इस स्पेशल ऑफर (Special Offers on Akasa Air) के बारे में जानकारी दी है कि आपके लिए एक शानदार ऑफर है. इस 'Year End Sale' के जरिए आप 10 फीसदी तक का डिस्काउंट 450 से अधिक फ्लाइट्स पर ले सकते हैं. लेकिन आप जान लें कि इस डिस्काउंट की सुविधा आपको 11 शहरों में केवल मिलेगी. इस डिस्काउंट का फायदा आप 12 दिसंबर 2022 तक उठा सकते हैं.

Travel plans just getting started?

With our #YearEndSale, enjoy 10% off on 450 weekly flights across 11 cities in India!

Use promo code: FESTIV10

Book before 12th Dec.

Know more: https://t.co/IF5YMtRFu4#avgeek #akasaair pic.twitter.com/Ujzh8zVkHo

— Akasa Air (@AkasaAir) December 6, 2022