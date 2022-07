Akasa Air: उड़ान भरने को तैयार अकासा एयर, DGCA ने दी मंजूरी, इस दिन करेगी टेक ऑफ

Akasa Air Update: शेयर बाजार के बिगबुल कहे जाने वाले दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) का कासा एयर (Akasa Air) अब उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है. एविएशन सेक्टर की रेग्युलेटर डीजीसीए (DGCA) ने अकासा एयर (Akasa Air) को उड़ान भरने की मंजूरी यानी एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दे दिया है. इसके बाद विमानन कंपनी अकासा एयर फिर से अपनी कर्मिशयल फ्लाइट ऑपरेशन जुलाई के आखिर तक शुरू कर सकेगी.

अकासा ने दी जानकारी

अकासा एयर (Akasa Air) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. गौरतलब है कि कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने से पहले अकासा एयर (Akasa Air) ने एयरलाइंस सेक्टर की रेग्युलेटर डीजीसीए (DGCA) से एयर ऑपरेटर पर्मिट (Air Operator Permit) के लिए आवेदन किया था. इतना ही नहीं, एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए एविएशन रेग्युलेटर डीजीसीए को संतुष्ट करने के लिए अकासा एयर की प्रोविंग फ्लाइट ने कई बार उड़ान भरा टेस्ट के तहत प्रोविंग फ्लाइट में डीजीसीए के अधिकारियों के साथ एयरलाइंस के अधिकारी पैसेंजर के तौर पर और क्रेबिन क्रू मेंबर ने सफर किया था.

लाइसेंस मिलने पर अकासा ने कही ये बात

Akasa Air ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है- हमें अपने एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (एओसी) की प्राप्ति की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह हमें कॉमर्शियल उड़ान की शुरुआत करने में सक्षम बनाता है

We are pleased to announce the receipt of our Air Operator Certificate (AOC). This is a significant milestone, enabling us to open our flights for sale and leading to the start of commercial operations.

— Akasa Air (@AkasaAir) July 7, 2022