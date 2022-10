Electricity Bill: इस मशीन से घर की बिजली का बिल हो जाता है जीरो! Anand Mahindra भी हुए इसके मुरीद

Vertical Wind Turbine: लगातार बढ़ती महंगाई से हर कोई परेशान है. इसके साथ बिजली के बढ़े हुए दाम ने भी आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है. आज हम आपको एक ऐसी मशीन का दीदार कराने वाले हैं जिसे आप अपने घर में लगा लें तो आपके बिजली का बिल फ्री हो जाएगा यानी इस मशीन को घर में इंस्टॉल करने के बाद आपको बाहर से बिजली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मशीन खुद बिजली बनाने में सक्षम है. इसे देखकर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) भी इसके दिवाने हो गए हैं उन्होंने इससे जुड़ी एक वीडियो भी अपने ट्विटर एकाउंट पर शेयर की है.

क्या है ट्यूलिप टारबाइन?

Tulip Wind Turbine एक खास तरह की मशीन होती है जो किसी खाली मैदान या फिर ऊंची जगहों पर इंस्टॉल की जाती है. जब इसके पंखों से हवा की टक्कर होती है तो इसके पंखे घूमने लगते हैं. पंखे के घूमने से यह बिजली का उत्पादन करती है और बिलकुल कम पैसे में बिजली का निर्माण करती है.

ऐसा था आनंद महिंद्रा का रिएक्शन

आनंद महिंद्रा ने इस मशीन की वीडियो शेयर करते हुए इसकी तारीफ भी की. उन्होंने लिखा कि मैं अक्सर सोचता था कि पारंपरिक टरबाइनों के लिए भूमि का भारी आवंटन कितना स्टेबल होगा? ऊर्जा पैदा करने वाले हर तरीके का स्वागत किया जाना चाहिए. भारत के लिए ट्यूलिप टरबाइन एक आदर्श चीज है. इसे कम लागत, कम जगह और शहरी-ग्रामीण दोनों सेटिंग्स में इस्तेमाल किया जा सकता है. आपको बता दें कि पहले के समय में टरबाइन बिजली उत्पादन के उपयोग में लाए जाते थे. आज भी कई जगहों पर इनका इस्तेमाल किया जाता है. आनंद महिंद्रा के वीडियो शेयर करने के करीब 8 घंटों के अंदर इस पर 18 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और इसे साढे़ छह हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

I often wondered how massive allocations of land (and air, given their height!) for traditional turbines would be sustainable? Multiple forms of generation should be welcomed. For India, tulip turbines are ideal: lower cost, lower space & useful in both urban & rural settings. pic.twitter.com/j6ychzdGmK

— anand mahindra (@anandmahindra) October 21, 2022