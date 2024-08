इस राज्य में नौकरी करने वालों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने भत्ते में किया 25 प्रतिशत का इजाफा

Tough location allowance for employees: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नियमित कर्मचारियों के लिए कठिन स्थान भत्ते में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की है. प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, " मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने लेवल-9 और लेवल 8 और उससे नीचे के कर्मचारियों के कठिन स्थान भत्ते (टीएलए) में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी की है.

अधिकारियों के मुताबिक, टीएलए में बढ़ोतरी 1 जनवरी से प्रभावी होगा और इससे वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 और उससे ऊपर और लेवल 8 और उससे नीचे के राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ होगा.

उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी: पेमा खांडू

अधिकारियों ने बताया कि लेवल 9 और उससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए मौजूदा टीएलए को 5,300 रुपये से बढ़ाकर 6,625 रुपये कर दिया गया है और लेवल 8 और उससे नीचे के कर्मचारियों के लिए इसे 4,100 रुपये से बढ़ाकर 5,125 रुपये कर दिया गया है.

Members of Team Arunachal are an asset for us. They play a crucial role in the state's development and improving people’s ease of living.

I'm so pleased to share that we have increased Tough Location Allowance (TLA) of Level 9 and above, and Level 8 and below Karmveers by 25%.… pic.twitter.com/cE3YVkYx0t

