Crypto के विज्ञापन को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी, जानें क्या-क्या हुए बदलाव

Guidelines for Advertisement and Promotion of Crypto Currency: एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI) ने क्रिप्टो करेंसी के विज्ञापन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं, जो 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगी.