BharatPe के बोर्ड मेंबर्स पर भड़के अशनीर ग्रोवर, कहा- अब आएगी नानी याद

नई दिल्ली: भारत पे (BharatPe) के पूर्व संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक अश्नीर ग्रोवर (Ashneer Grover) ने कंपनी वित्तीय परिणाम को लेकर बोर्ड पर तंज करते हुए गुरुवार को कहा कि अब उन्हें नानी याद आयेगी क्योंकि बाजार ही अंतिम परीक्षा और सत्य है.

अश्नीर ग्रोवर ने ट्वीट किया, 'मैंने अभी जाना कि BharatPe ने रजनीश कुमार और सुहैल समीर के योग्य नेतृत्व में अपनी गिरावट और अधिकतम आर्थिक हानि की पहली तिमाही समाप्त की है. चाभी छीनना और हट्टी चलाना दो अलग-अलग स्किल हैं. अब नानी याद आएगी. बाजार ही अंतिम परीक्षा और सत्य है.'

So I just heard @bharatpeindia closed it’s first quarter of ‘degrowth’ and ‘maximum cash burn’ under able (sic) leadership of Rajnish Kumar and Suhail Sameer. ‘Chaabi chheenna and hatti chalana do alag alag skills hai !’ Ab Nani yaad aayegi - markets are the ultimate test & truth

— Ashneer Grover (@Ashneer_Grover) April 7, 2022