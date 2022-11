Bank Strike: देशभर में इस दिन बैंक हड़ताल, ATM समेत अन्य सेवाएं भी होंगी प्रभावित, देखें डिटेल्स

Bank Strike on 19th November: अगर आपको इस हफ्ते बैंक से जुड़ा कोई काम करना है तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है. इस हफ्ते बैंकिंग सेवा के साथ-साथ ATM सेवा भी बाधित रहने वाली है. दरअसल, इस हफ्ते बैंक कर्मचारियों के हड़ताल ( Bank Employees On Strike) पर जाने के चलते बैंक के कामकाज ( Banking Services) प्रभावित रहेंगे. आपको बता दें कि 19 नवंबर, 2022 को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे. ऑल इंडिया बैंक एम्पलॉय एसोसिएशन (All India Bank Employee Association) ने एक एक दिन के हड़ताल का आह्वान किया है.

देश भर में बैंक हड़ताल

गौरतलब है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ( Bank Of Baroda) ने स्टॉक एक्सचेंज ( Stock Exhanges) के पास रेग्युलेटरी फाइलिंग में जानकारी दी है कि ऑल इंडिया बैंक एम्पलॉय एसोसिएशन ( AIBEA) के जनरल सेक्रेटरी ने हड़ताल पर जाने के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन ( Indian Bank Association) को नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर 19 नवंबर, 2022 को हड़ताल पर जाने की बात कही है. यानी 19 नवम्बर को बैंको के कामकाज ठप रहेंगे.

बैंक ने दी जानकारी

बैंक ने यह भी कहा है कि हड़ताल वाले दिन बैंक शाखाओं और दफ्तरों में में ऑपरेशन जारी रखने के लिए सभी उचित कदम उठाये जा रहे हैं लेकिन अगर हड़ताल पर बैंक कर्मचारी जाते हैं बैंक शाखाओं और दफ्तरों का कामकाज प्रभावित हो सकता है. दरअसल, 19 नवंबर, 2022 शनिवार पड़ रहा है और हर महीने के दूसरे चौथे शनिवार को बैंक वैसे ही बंद रहता है. लेकिन इस महीने के तीसरे शनिवार को भी हड़ताल के चलते बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होंगी.

ऐसे में, शनिवार को हड़ताल होने से कामकाज बंद रहेंगे, और अगले दिन रविवार की छुट्टी रहेगी. ऐसे में, अगर आपको भी बैंक से जुदा कोई काम निपटाना है तो इस हफ्ते ही निपटा लें. आपको बता दें कि अगले ही दिन रविवार होने के चलते एटीएम पर दो दिनों तक कैश की कमी का सामना आम लोगों को करना पड़ सकता है.