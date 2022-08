Bank FD कराने से पहले जान लें जरूरी बात, PNB-SBI और Central Bank दे रहा बड़ा फायदा

Bank FD Interest Rates: अगर आपका भी किसी बैंक में फिक्सड डिपॉजिट (fixed deposit rate) कराने का प्लान है तो यह आपके काम की खबर है. आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा बैंक आपको एफडी पर ज्याजा ब्याज (bank fd rates today) का फायदा दे रहा है. आरबीआई की ओर से बढ़ाए गए रेपो रेट्स के बाद में कई बैंकों ने ब्याज दरों में इजाफा किया है तो आप अपना पैसा लगाने से पहले एक बार रेट्स जरूर चेक कर लें-

PNB Vs SBI Vs Central Bank of India में कौन दे रहा ज्यादा फायदा

आपको हम पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक के फिक्सड डिपॉजिट के रेट्स बताएंगे, जिसके बाद आप पैसा लगाने से पहले देख सकेंगे कि आपको कौन सा बैंक किस अवधि की एफडी पर ज्यादा ब्याज का फायदा दे रहा है.बता दें एफडी की दरें 2 करोड़ रुपये से कम की राशि की एफडी की हैं-

आइए चेक करें पीएनबी में एफडी के रेट्स (PNB’s FD Interest Rate)

7 दिन से 45 दिन की एफडी पर - 3 फीसदी

46 दिन से 90 दिन की एफडी पर - 3.25 फीसदी

91 दिन से 179 दिन की एफडी पर - 4 फीसदी

180 दिन से 270 दिन की एफडी पर - 4.50 फीसदी

271 दिन से 1 साल से कम की एफडी पर - 4.50 फीसदी

1 साल की एफडी पर - 5.50 फीसदी

1 साल से 2 साल की एफडी पर - 5.50 फीसदी

2 साल से ऊपर और 3 साल तक की एफडी पर - 5.60 फीसदी

3 साल से ऊपर और 5 साल तक की एफडी पर - 5.75 फीसदी

5 साल से ऊपर और 10 साल तक की एफडी पर - 5.65 फीसदी

1111 दिन की एफडी पर - 5.75 फीसदी

चेक करें एसबीआई एफडी पर कितना ब्याज दे रहा (SBI’s FD Interest Rate)

7 दिन से 45 दिन की एफडी पर - 2.90 फीसदी

46 दिन से 179 दिन की एफडी पर - 3.90 फीसदी

180 दिन से 210 दिन की एफडी पर - 4.55 फीसदी

211 दिन से 1 साल से कम की एफडी पर - 4.60 फीसदी

1 साल से ज्यादा और 2 साल तक से कम की एफडी पर - 5.45 फीसदी

2 साल से ज्यादा 3 साल से कम की एफडी पर - 5.50 फीसदी

3 साल से ज्यादा 5 साल से कम की एफडी पर - 5.60 फीसदी

5 साल से ज्यादा 10 साल तक की एफडी पर - 5.65 फीसदी

सेंट्रल बैंक एफडी रेट्स (Central Bank of India’s FD Interest Rate)

7 से 14 दिन की एफडी पर - 2.75 फीसदी

15 दिन से 30 दिन की एफडी पर - 2.90 फीसदी

31 दिन से 45 दिन की एफडी पर - 3 फीसदी

46 दिन से 59 दिन की एफडी पर - 3.35 फीसदी

60 दिन से 90 दिन की एफडी पर - 3.35 फीसदी

91 दिन से 179 दिन की एफडी पर - 3.85 फीसदी

180 दिन से 270 दिन की एफडी पर - 4.50 फीसदी

271 दिन से 364 दिन की एफडी पर - 4.50 फीसदी

1 साल से ज्यादा 2 साल से कम की एफडी पर - 5.35 फीसदी

2 साल से ज्यादा 3 साल से कम की एफडी पर - 5.40 फीसदी

3 साल से ज्यादा 5 साल से कम की एफडी पर - 5.40 फीसदी

5 साल से ज्यादा 10 साल तक की एफडी पर - 5.60 फीसदी

