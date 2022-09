Share Market: लुढ़कता रुपया भी देगा कमाई का मौका! Basant Maheshwari ने इन सेक्टर के शेयर पर जताया भरोसा

Basant Maheshwari Portfolio: पिछले काफी टाइम से डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट देखने को मिल रही है. रुपये में गिरावट का सिलसिला काफी वक्त से जारी है और रुपये ने अब अपना सबसे निचला स्तर भी छू लिया है. विदेशी बाजारों में अमेरिकी डॉलर में लगातार मजबूती और निवेशकों के बीच जोखिम से दूर रहने की प्रवृत्ति हावी रहने से शुक्रवार को रुपया 30 पैसे की गिरावट के साथ 81.09 रुपये प्रति डॉलर के अबतक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ. अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में भारतीय रुपया डॉलर के आगे पहली बार 81 रुपये का स्तर भी पार कर गया. इस बीच मार्केट एक्सपर्ट बसंत माहेश्वरी (Basant Maheshwari) ने आशंका जताई है कि डॉलर के मुकाबले रुपया और गिर सकता है.

रुपये में गिरावट

23 सितंबर शुक्रवार को एक समय में रुपया 81.23 के स्तर तक लुढ़क गया था. बाद में रुपया 30 पैसे टूटकर 81.09 रुपये प्रति डॉलर के भाव पर बंद हुआ. पिछले गुरुवार 22 सितंबर को ही रुपया एक ही दिन में 83 पैसे का गोता लगाते हुए 80.79 रुपये प्रति डॉलर के भाव पर रहा था. वहीं पिछले तीन कारोबारी दिनों में रुपये की कीमत 124 पैसे प्रति डॉलर तक गिर चुकी है. इस बीच बाज़ार विशेषज्ञ और BM Vision 2030 Smallcase के Founder Basant Maheshwari ने ज़ी न्यूज़ डिजिटल से विशेष बातचीत में बताया कि रुपये में और गिरावट आ सकती है. वहीं इसकी गिरावट का फायदा शेयर मार्केट में कुछ सेक्टर्स को मिल सकता है.

The DXY has gained 19% over the past one year. The Rupee has lost 11%. There is an 8% gap which could be filled soon. Keep an eye on Dollar earning assets.

— Basant Maheshwari (@BMTheEquityDesk) September 25, 2022