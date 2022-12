Old Pension Scheme: खुशखबरी! रद्द होगी नई पेंशन व्यवस्था, देशभर में लागू होगा पुराना पेंशन सिस्टम, जानें क्या है मामला?

Old Pension Scheme Big Update: पुरानी पेंशन व्यवस्था (Old Pension Scheme) को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं. केंद्र सरकार नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) को रद्द करके पुरानी पेंशन योजना शुरू कर सकती है. जानें क्या है सरकार का प्लान-