BSNL: बड़ी खबर, अगले 24 घंटे में बंद हो जाएंगे BSNL के सिम, ग्राहकों को भेजा जा रहा नोटिस, जानें क्यों?

BSNL Recharge: BSNL का सिम रखने वालों के लिए बड़ी खबर है. अगर आपके पास भी बीएसएनएल का सिम (BSNL Sim) है तो क्या अगले 24 घंटे में आपके सिम बंद हो जाएंगे...? कंपनी की ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी गई है. आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है...

24 घंटे में बंद हो जाएगा सिम

इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से कई खबरें वायरल हो रही हैं. हाल ही में एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के सिम अगले 24 घंटे में बंद हो जाएंगे. इस पोस्ट को देखने के बाद में इसका फैक्ट चेक करके सच्चाई के बारे में पता लगाया गया है.

People have received notices from BSNL claiming:

Customer's KYC has been suspended by @TRAI

Sim cards will get blocked within 24 hrs#PIBFactCheck

These Claims are #Fake

BSNL never sends any such notices

Never share your personal & bank details with anyone pic.twitter.com/yx376C0ndE

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 26, 2022