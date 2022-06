Single use plastic ban: एक जुलाई से पूरे देश मे सिंगल यूज प्लास्टिक पर लागू होने वाले प्रतिबंध को व्यापारियों ने टालने की मांग की है. कारोबारियों की की संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने शुक्रवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को चिट्ठी लिख कर प्रतिबंध लागू होने की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है. CAIT ने अपने पत्र में कहा कि पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक की बिना वैकल्पिक व्यवस्था के प्रतिबंध व्यापार और उद्योग के लिए बहुत हानिकारक साबित होगा.

कैट ने अपने पत्र में मांग की है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के जब तक विकल्प देश मे बड़े पैमाने पर नहीं बन जाते तब तक इस प्रतिबंध को स्थगित किया जाए.साथ ही कैट ने इस पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलने का समय भी मांगा है.

In a communication sent to @moefcc Shri @byadavbjp today, Shri @praveendel while stating that ban on “single use plastic” is a pragmatic step has called for a date extension from 1st July, due to lack of equivalent alternatives which may turn out to be a nightmare for businesses. pic.twitter.com/NYk0OfHUyo

