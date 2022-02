NSE घोटाले मामले में गुमनाम 'योगी' गिरफ्तार, चित्रा रामकृष्ण लेती थी उनसे सलाह

नई दिल्ली: CBI ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में हुई अनियमितता मामले में NSE के पूर्व एमडी पूर्व समूह संचालन अधिकारी और चित्रा रामकृष्ण के सलाहकार आनंद सुब्रमण्यम चेन्नई से देर रात गिरफ्तार किया है. आनंद सुब्रमण्यम पर आरोप है कि वो एनएसई के कामकाज में दखल देते थे. CBI के अधिकारियों ने शुक्रवार की सुबह इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कई गड़बड़ियों का पता चला है.

CBI इस मामले में आनंद सुब्रमण्यम से लगातार पूछताछ कर रही थी. उसके पास से मिले डॉक्युमेंट्स को CBI ने बारीकी से खंगाला. इसके बाद चेन्नई में उसके आवास पर छापा मारा. माना जा रहा है कि आनंद सुब्रमण्यम ही बाबा बनने का ढ़ोंग कर रहा था. बाबा बनकर वो NSE की प्रमुख चित्रा रामकृष्ण को प्रभावित कर रहा था.

Anand Subramaniam, former Group Operating Officer and advisor to former MD of National Stock Exchange Chitra Ramkrishna, arrested by CBI late last night from Chennai in connection with the NSE case: Sources

