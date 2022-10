Government Scheme: स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ऐलान, केंद्र सरकार ने दी ऐसी जानकारी, जानकर हो जाएंगे हैरान!

Central Government Scheme: केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से स्टूडेंट्स के लिए कई खास स्कीम चलाई जा रही हैं, जिससे वह अपनी पढ़ाई को सही तरीके से कर सकें. हाल ही में एक पोस्ट में देखा गया है कि केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से ग्यारहवीं से लेकर स्नातक तक के स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप (Free Laptop Yojana) दिए जा रहे हैं. आइए जानें कैसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन और क्या है इस मैसेज का सच-

PIB ने किया ट्वीट

पीआईबी ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि एक वेबसाइट 'http://pmssgovt.online' में दावा किया जा रहा है कि 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लैपटॉप योजना 2022' योजना के तहत सरकार ग्यारहवीं क्लास से स्नातक तक के स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप देने का दावा क रही है.

A website 'https://t.co/YwKnUPKbbV' is claiming to offer free laptops to Class XI - graduate students in the name of 'Prime Minister National Laptop Scheme 2022' PIBFactCheck

The Website is Fake

The Government of India is not running any such scheme pic.twitter.com/yZk1V3tA7H

PIB Fact Check (PIBFactCheck) October 10, 2022