CNG Price Hike in Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर में CNG के दामों में हुई बढ़ोतरी, जानें आपके शहर में अब कितने हुए दाम

CNG Price Hike: महंगाई के दौर में सरकार ने जनता को एक और झटका दिया है. सरकार ने दिल्ली NCR में CNG की कीमतें 3 रुपये बढ़ा दी हैं. ये बढ़ी हुई कीमत आज यानी 8 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से लागू हो जाएंगी. इस फैसले का असर दिल्ली-एनसीआर के अलावा करनाल, मुजफ्फरनगर और कानपुर में भी पड़ेगा. इसके चलते लोगों को अब गाड़ी में सीएनएजी भरवाने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे.

दिल्ली में 78.61 रुपये प्रति किलो तक पहुंचे दाम

CNG गैस सप्लाई करने वाली कंपनी IGL के मुताबिक दिल्ली में अब सीएनजी का भाव (CNG Price in Delhi) 78.61 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है. वहीं नोएडा-ग्रेटर नोएडा में इसके दाम (CNG Price in Noida- Greater Noida) 81.17 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए हैं. गाजियाबाद में सीएनजी (CNG Price in Ghaziabad) अब 81.17 रुपए प्रति किलोग्राम पर मिलेगी. वहीं गुरुग्राम में सीएनजी की कीमत (CNG Price in Gurugram) अब 86.94 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई हैं.

इन शहरों में भी बढ़ाई गई सीएनजी की कीमतें

दिल्ली-एनसीआर के अलावा करनाल, मुजफ्फरनगर और कानपुर में भी सीएनजी के दाम में 3 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है. सरकार ने हाल में नैचुरल गैस की कीमत में 40 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी की थी. उसके बाद से सीएनजी की कीमत बढ़ाए जाने की आशंका जताई जा रही थी, जो शुक्रवार देर रात आखिरकार सच साबित हो गई.

रूस- यूक्रेन युद्ध से बढ़ रही महंगाई

बताते चलें कि रसोई गैस के रूप में यूज होने वाले एलपीजी गैस के सिलेंडरों के दाम 1050 तक पहुंचे हुए हैं. सरकार इन सिलेंडरों पर मिलने वाली सब्सिडी कई महीने पहले ही पूरी तरह खत्म कर चुकी है. इसके चलते अब लोगों को इन महंगे सिलेंडरों का भार उठाना पड़ रहा है. माना जा रहा है कि रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पर असर पड़ा है. इसलिए चलते आने वाले वक्त में सीएनजी-एलपीजी समेत पेट्रोल-डीजल और भी महंगे हो जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए.

(ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर)