PF Transfer: पुरानी कंपनी बदलने वाले खाताधारक तुरंत कर लें ये काम, EPFO ने दी जरूरी जानकारी

EPFO Latest Mews: अगर आपने भी अपनी जॉब बदली है तो आपके लिए जरूरी खबर है. EPFO ने ऐसे खाताधारकों के लिए जानकारी दी है. आप अपना पीएफ बैलेंस जरूर ट्रांसफर कर लें. अक्सर लोग जब एक कंपनी से जॉब बदलकर दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं लेकिन अपना PF बैलेंस ट्रांसफर करना भूल जाते हैं.

लेकिन अब आपको इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आपने 1, 2, 3 या 4 कंपनियां भी बदलीं हैं फिर भी आप पुरानी कंपनी से अपना पीएफ बैलेंस अपनी मौजूदा कंपनी के PF अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया.

PF ट्रांसफर के लिए जरूरी दस्तावेज

पुराने EPF बैलेंस को नए अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपके पास एक एक्टिव UAN नंबर और पासवर्ड होना अनिवार्य है. इसके साथ ही आपके UAN नंबर में सभी तरह की जानकारियां अपडेट होनी चाहिए, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आपको UAN में अपडेट रहना चाहिए.

चेक करें PF अकाउंट्स बैलेंस

- इसके लिए आप पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं.

- इसके बाद UAN नंबर और पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद Log In करें.

- लॉग इन करने के बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे. यहां पर Members Profile पर जाएं. यहां अपनी सभी पर्सनल डिटेल्स चेक करें.

- आपका नाम, आधार डिटेल्स, PAN कार्ड वेरिफाई होना चाहिए. इसके अलावा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स भी बिल्कुल सही तरीके से भरी होनी चाहिए.

- पीएफ को ट्रांसफर करने से पहले आपको अपनी पासबुक चेक करें. इसके लिए आपको View में जाना होगा जहां Passbook का ऑप्शन दिखेगा.

- पासबुक पर क्लिक करने के बाद आपको एक बार फिर से लॉग इन करें.

- लॉग इन के बाद आप जैसे ही select member id पर क्लिक करेंगे तो एक पूरी लिस्ट खुल जाएगी. जिन जिन कंपनियों में आपने काम किया होगा उन सभी की मेंबर आईडी दिखेंगी. जो सबसे नीचे आईडी होती है वो आपकी मौजूदा कंपनी की होती है. यहां पर आप view passbook पर जाकर अपनी सभी कंपनियों में PF बैलेंस चेक कर सकते हैं.

पुराना EPF को नए में कैसे ट्रांसफर करें

- पुराना PF ट्रांसफर करने से पहले देख लें कि आपकी पुरानी कंपनी ने आपकी Entry Date और Exit Date अपडेट की है.

- इसके लिए आप View में जाकर Service history ऑप्शन पर क्लिक करें.

- अगर पुरानी कंपनी ने दोनों की तारीखें अपडेट कर रखी हैं तो आपका PF आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा.

- अब आपको Online services में जाकर ONE MEMBER ONE EPF ACCOUNT (transfer request) पर क्लिक करें.

- आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां पर आपको अपनी पर्नसल इंफॉर्मेशन मिलेगी, मौजूदा कंपनी के PF अकाउंट की डिटेल्स मिल जाएगी. जिसमें आपको पुराना PF का पैसा आने वाला है.

- इसके ठीक नीचे पुराने इम्पलॉयर की डिटेल्स होंगी जिससे PF ट्रांसफर करना है.

- ध्यान रहे कि यहां पर जो PF ट्रांसफर करवाने जा रहे हैं उसे आपको अपने मौजूदा या पुराने इम्पलॉयर से अप्रूव कराना होता है. मौजूदा कंपनी से अप्रूव कराना हमेशा आसान रहता है. इसलिए इस विकल्प को चुन लें

- इसके बाद आपको अपना UAN डिटेल डाल देना है, ऐसा करते ही आपकी पिछली सारी कंपनियों की PF आईडी आ जाएंगी. जिसका पैसा भी ट्रांसफर करना है उसको सेलेक्ट करें

- इसके बाद आपको OTP के जरिए इसको ऑथेंटिकेट करना है. GET OTP पर क्लिक करें.

- आपको यहीं पर दिख जाएगा THE CLAIM HAS BEEN SUCESSFULLY SUNMITTED

- यहां आपको ट्रांसफर क्लेम स्टेटस दिखेगा.

- अटेस्टेशन के लिए आपको एक प्रिंट निकालकर अपनी कंपनी को देना है, इसे PF ऑफिस भेजेगी

- 7 लेकर 30 दिन में आपका पुराना PF बैलेंस नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा.