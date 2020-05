केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में नहीं होगी कटौती, वित्त मंत्रालय ने कही ये बात

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने साफ किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (Salary) में कटौती की कोई योजना नहीं है. दरअसल, पिछले कुछ दिनों से ये अफवाह काफी तेजी से फैल रही थी कि कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकती है. इसे लेकर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में किसी तरह की कटौती नहीं की जा रही है. उन्हें पूरा वेतन दिया जाएगा. इसे लेकर जो भी खबरें फैलाई जा रही हैं वो झूठी और निराधार हैं.

वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा, 'केंद्र सरकार के कर्मचारियों की किसी भी श्रेणी के मौजूदा वेतन में किसी भी कटौती के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है. मीडिया के कुछ वर्गों की रिपोर्टें झूठी हैं और जिनका कोई आधार नहीं है.'

There is no proposal under consideration of Govt for any cut whatsoever in the existing salary of any category of central government employees.

The reports in some section of media are false and have no basis whatsoever.@nsitharamanoffc @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts

