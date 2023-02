World Bank: दुनिया में फिर बजा भारतवंशियों का डंका, अजय सिंह बंगा बन सकते हैं वर्ल्ड बैंक के नए चीफ; बाइडेन ने भेजा नॉमिनेशन

Ajay Singh Banga may become new President of World Bank: दुनिया में भारत और भारतवंशियों का बढ़ता दबदबा एक बार फिर सामने आया है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने अमेरिका में बसे भारतवंशी अजय सिंह बंगा (Ajay Singh Banga) को वर्ल्ड बैंक (World Bank) के प्रेजिडेंट पद के लिए नामित किया है. दुनिया के इस सबसे बड़े बैंक में सदस्य देश अपनी-अपनी ओर से मई 2023 तक नॉमिनेशन देंगे. अगर वर्ल्ड बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अजय सिंह बंगा के नाम को मंजूरी दे देता है तो इतने बड़े पद तक पहुंचने वाले वह भारतीय मूल के पहले इंडो-अमेरिकन होंगे.

रह चुके हैं मास्टरकार्ड के पूर्व सीईओ अजय सिंह बंगा (Ajay Singh Banga) इससे पहले मास्टरकार्ड (Mastercard) के पूर्व सीईओ रह चुके हैं. वे फिलहाल प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक में वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाल रहे हैं. वे अमेरिकन रेड क्रॉस, डाउ इंक और क्राफ्ट फूड्स के बोर्ड में रह चुके हैं. उन्हें बिजनेस सेक्टर में 30 साल का अनुभव है. अजय सिंह बंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्फीफंस कॉलेज से पढ़े हैं. यहां से उन्होंने इकनॉमिक्स की डिग्री ली थी. मिल चुका है पद्म श्री अवार्ड अजय सिंह बंगा (63) करीब 12 साल तक मास्टरकार्ड इंक के सीईओ रहे और दिसंबर 2021 में रिटायर हुए. भारत सरकार उन्हें वर्ष 2016 में पद्म श्री अवार्ड से नवाज चुकी है. वे यूएस की उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ पार्टनरशिप फॉर सेंट्रल अमेरिका के को-चेयर के रूप में काम कर चुके हैं. वे अमेरिका-भारत में साझेदारी बढ़ाने के लिए काम कर रही कई संस्थाओं के संस्थापक सदस्य भी हैं. जो बाइडेन ने की घोषणा उनके नॉमिनेशन की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने कहा, 'वे इस अहम वक्त में वर्ल्ड बैंक (World Bank) का नेतृत्व करने के लिए एकदम सही व्यक्ति हैं. उनके पास कंपनियों के निर्माण और बिजनेस सेक्टर का 3 दशक का अनुभव है. दुनियाभर के वैश्विक नेताओं के साथ साझेदारी करने का उनके पास अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है. अगर बंगा को मौका मिलता है तो वे एक सफल अध्यक्ष साबित होंगे.' मई में होगा फाइनल फैसला बताते चलें कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपस ने पिछले साल जून में पद छोड़ने की घोषणा की थी. उनका 5 सालों का पीरियड अप्रैल 2024 में खत्म होना था लेकिन इससे पहले ही रिजाइन करने का फैसला कर लिया. उनके उत्तराधिकारी को चुनने की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई. इसमें सभी सदस्य अपनी-अपनी ओर से नॉमिनेशन करते हैं. इस बार 29 मार्च तक सभी देशों के नॉमिनेशन मंजूरी होंगे. इसके बाद मई में बैंक (World Bank) के बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक होगी, जिसमें कोई एक नाम फाइल कर घोषणा कर दी जाएगी.