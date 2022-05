Duty free Import of oil: खाने के तेल पर बड़ा फैसला, केंद्र सरकार ने 2 साल के लिए खत्म की कस्टम ड्यूटी

Duty free Import of soyabean and sunflower oil: केंद्र सरकार की ओर से सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल को लेकर बड़ा फैसला किया गया है. इसके मुताबिक अब सरकार ने सालाना 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को मार्च, 2024 तक के लिए खत्म करने का ऐलान किया है. सरकार के इस फैसले के बाद खाने का तेल सस्ता हो सकता है.

वित्त मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सालाना 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी. सरकार का मानना है इंपोर्ट ड्यूटी में इस छूट से घरेलू कीमतों में नरमी आएगी और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी.

Central Govt. has allowed import of a quantity of 20 Lakh MT each of Crude Soyabean Oil & Crude Sunflower Oil per year for a period of 2 years at Nil rate of customs duty & Agricultural Infrastructure and Development Cess.

