Income tax department Alert! आयकर विभाग ने जारी की चेतावनी! जान लीजिए वरना होगा बड़ा नुकसान

नई दिल्ली: Income Tax Department: बढ़ती महंगाई और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचती बेरोजगारी से परेशान ऑगऑन के लिए नौकरी हासिल करना चुनौती बन गई है. लोगों की इस मजबूरी का कई जालसाज फायदा भी उठाते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक ट्वीट कर लोगों के लिए चेतावनी जारी की है. इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि लोग नौकरी का झांसा देने वाले धोखेबाजों से सावधान रहें. हाल ही में कई लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी देने की बात कही गई थी और लोगों को फर्जी जॉइनिंग लैटर तक जारी कर दिए गए थे.

इनकम टैक्स विभाग ने बताया है कि डिपार्टमेंट के ग्रुप-B और ग्रुप-C में नौकरी स्टाफ सिलेक्शन कमेटी यानी SSC की तरफ से ही जारी किया जाता है. ऐसे में अगर आप भी इस विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगी.किसी भी व्यक्ति पर भरोसा कर फर्जी नौकरी के झांसे में नहीं आएं.

Income Tax Department cautions the public not to fall prey to fraudulent persons misleading job-aspirants by issuing fake appointment letters for joining the Department. A public notice in this regard has been issued, which is available at this link:https://t.co/7imrJHapGg pic.twitter.com/j5ZbPF5zMw

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) February 22, 2022