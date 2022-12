Layoffs Data 2022: इस साल 52 कंपनियों ने 18,000 कर्मचारियों की छीनी नौकरी, यहां हुई सबसे ज्यादा छंटनी

Startups with most layoffs in 2022: इस साल स्टार्टअप्स ने आर्थिक चुनौतियों के बीच लगभग 18,000 लोगों को नौकरी से निकाला है. कोरोना काल के बाद यह स्टार्टअप पूरे साल आर्थिक तंगी में रहे और इसका नुकसान कर्मचारियों को उठाना पड़ा.