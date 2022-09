LIC के करोड़ों ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब जिंदगी भर खाते में आएंगे पैसे, कंपनी ने लॉन्च किया खास प्लान

LIC New Pension Plan: LIC समय-समय पर ग्राहकों के लिए कई खास प्लान लेकर आती रहती है. एलआईसी ग्राहकों की सुरक्षा और उनकी जरूरत के हिसाब से प्लान निकालती है. कंपनी ने ग्राहकों के लिए एक खास पेंशन प्लान लॉन्च किया है, जिसके जरिए आपको अपने रिटायरमेंट के बाद खास फायदा मिलेगा. एलआईसी के इस पेंशन प्लान के जरिए आप अपने आने वाले समय को सिक्योर बना सकते हैं.

5 सितंबर से ग्राहक ले सकते हैं फायदा

LIC ने इस पेंशन प्लान के बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है. कंपनी ने बताया है कि LIC New Pension Plus (Plan No. 867)को लॉन्च किया है. ग्राहक 5 सितंबर 2022 से इस प्लान का फायदा ले सकते हैं. यह एक तरह का नॉन पार्टिसिपेटिंग, यूनिट लिंक्ड, Individual Pension Plan है. इस तरह के प्लान में पैसा लगाकर आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं.

LIC of India introduced a new plan 'LIC's New Pension Plus' with effect from 05.09.2022 #LIC #NewPensionPlus pic.twitter.com/6vcT6JNsBr — LIC India Forever (@LICIndiaForever) September 6, 2022

रेगुलर इनकम का भी है ऑप्शन

इसके अलावा इस तरह के प्लान को आप एन्युटी प्लान के जरिए रेगुलर इनकम के रूप में भी बदल सकते हैं यानी इस प्लान में आपकी रेगुलर इनकम भी हो सकती है.

क्या है पॉलिसी की खासियत-

यूजर इस प्लान को दो तरीके से यानी सिंगल और रेगुलर प्रीमियम पर ले सकते हैं.

रेगुलर पेमेंट ऑप्शन के तहत प्रीमियम पॉलिसी की अवधि के दौरान देना होगा.

पॉलिसीधारक के पास देय प्रीमियम की राशि और पॉलिसी की अवधि सलेक्ट करने का ऑप्शन होगा.

इसके अलावा प्रीमियम की न्यूनतम और अधिकतम सीमा भी आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं.

आपके पास में पॉलिसी अवधि को भी सलेक्ट करने का ऑप्शन होगा.

किस तरह से ले सकते हैं प्लान?

LIC ने अपनी रिलीज में बताया कि कस्टमर्स इस नई पेंशन पॉलिसी LIC New Pension Plus (Plan No. 867) को ऑफलाइन एजेंट से खरीद सकते हैं. इसके साथ ही ग्राहक के पास इसे एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदने का ऑप्शन भी मौजूद है.

