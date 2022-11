Debit Card: किस बैंक का ATM कर रहे हैं आप इस्तेमाल? जान लें ये जरूरी बात

ATM Card: जब भी बैंक में अकाउंट खोला जाता है तो बैंक खाता धारक को उसके खाते का डेबिट कार्ड (Debit Card) भी उपलब्ध करवाता है. इस डेबिट कार्ड की मदद से लोग ATM के जरिए नकद निकलवा सकते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में टॉप 10 डेबिट कार्ड यानी ATM मुहैया करवाने वाले कौन हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में...

Debit Card

ATM कार्ड यानी डेबिट कार्ड के जरिए लोग एटीएम मशीन से कैश निकाल सकते हैं. एटीएम से कैश निकालने के लिए डेबिट कार्ड की ही जरूरत पड़ती है और फिर जितनी मात्रा में आप कैश निकालते हैं वो अमाउंट आपके खाते से काट ली जाती है. डेबिट कार्ड से महीने में कैश निकालने की लिमिट भी रहती है और ज्यादा ट्रांजेक्शन करने के बाद चार्ज भी लगता है.

Debit Card Offer

बैंकों की ओर से डेबिट कार्ड धारक को कई ऑफर उपलब्ध करवाए जाते हैं. इनमें बोनस प्वॉइंट्स, कैश बैक, मुफ्त बीमा कवरेज और संचित प्वॉइंट्स के लिए रिडीमिंग विकल्पों की सुविधाओं की पेशकश की जाती है. ऐसे में अगर आपने टॉप एटीएम लिया जाए तो फायदे ज्यादा भी मिल सकते हैं. ऐसे में किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त डेबिट कार्ड पर मिल रहे ऑफर के बारे में भी जांच कर लेनी चाहिए.

Top 10 Debit Card providers in india

- SBI Debit Card

- ICICI Bank Debit Card

- HDFC Debit Card

- Axis Bank Debit Card

- Yes Bank Debit Card

- Kotak Mahindra Debit Card

- HSBC Debit Card

- Canara Bank Debit Card

- Bank of Baroda Debit Card

- Bank of India Debit Card

ये वो बैंक हैं, जिनका डेबिट कार्ड ज्यादा लोगों के पास है. साथ ही ये बैंक भी लोगों को उनके डेबिट कार्ड पर कई सुविधाएं भी उलब्ध करवाते हैं. जिसकी मदद से लोगों को लेनदेन करने में फायदा भी होता है.

