Aadhaar Card यूजर्स के लिए केंद्र सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी, अब होटल जैसी जगहों पर नहीं देना होगा आधार कार्ड

Masked Aadhaar Card Download: आधार कार्ड भारत में एक अनिवार्य दस्तावेज है, इसके बिना बैंकिंग से लेकर नौकरी तक कोई भी काम मुमकिन नहीं है. सरकार ने आधार कार्ड डाउनलोड को लेकर अलर्ट जारी किया है. इसके अनुसार, अगर आप भी अपने आधार कार्ड को लेकर लापरवाही करते हैं, तो आप जान लें कि सरकार ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है. Aadhaar Card को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें लोगों से सिर्फ मास्क्ड आधार ही शेयर के लिए कहा गया है.

इन्हें गलती से भी न दें अपना आधार

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने नोटिस में कहा है कि गैर-लाइसेंसी प्राइवेट इकाइयां आपका आधार नहीं रख कर सकती हैं. इसमें बिना लाइसेंस वाले होटल और सिनेमा हॉल सभी शामिल हैं. ऐसे संसथान जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से आधार के लिए यूजर लाइसेंस हासिल किए हैं, वाही आपका अआधार कलेक्ट कर सकते हैं.

इतना ही नहीं, मास्क्ड आधार को साइबर कैफे से भी डाउनलोड नहीं किया जा सकता है, इसलिए भी इसका गलत उपयोग नहीं हो सकता है.

आधार का गलत इस्तेमाल!

दरअसल, सरकार ने अपनी नई में कहा है कि लोगों को किसी संस्थान या कही भी आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है. आपको इसकी जगह मास्क्ड आधार देना चहिये. इससे आपके आधार का गलत इस्तेमाल नहीं होगा.

मास्क्ड आधार क्यों है जरूरी?

गौरतलब है कि मास्क्ड आधार (What is Masked Aadhaar in Hindi?) इसलिए सेफ है क्योंकि इसमें आपकी 12 डिजिट की पूरी आधार संख्या नहीं दिखाई देती है, इसमें आधार का अंतिम 4 अंक ही दिखता है. इसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं.

Masked Aadhaar कैसे करें डाउनलोड

अगर आप Masked आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका मोबाइल नंबर UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है. Masked आधार डाउनलोड करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट पर जाकर 'आधार डाउनलोड करें' ऑप्शन पर जाएं.

अब आधार/वीआईडी​​/नामांकन आईडी के ऑप्शन का चयन करना होगा और Masked आधार विकल्प पर टिक करें.

जो सेक्शन दिया है उसमें जरूरी डिटेल दर्ज करें और 'Request OTP' पर क्लिक करें.

आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा.

ओटीपी दर्ज करें, अन्य डिटेल दर्ज करें और 'आधार डाउनलोड करें' पर क्लिक करें.

इसके बाद आप अपना Masked आधार डाउनलोड कर सकते हैं.

डाउनलोड आधार कार्ड पर होगा पासवर्ड

इस प्रोसेस से आपके सिस्टम में जो आधार कार्ड PDF फॉरमेट में डाउनलोड होगा, वो एक पासवर्ड के जरिए सिक्योर होगा. आधार कार्ड की फाइल को खोलने के लिए आपको इस पासवर्ड को डालना होगा. ये पासवर्ड में आपके नाम के पहले चार अक्षर और फिर जन्म का वर्ष होगा. उदाहरण के लिए अगर किसी का नाम ramesh है और जन्मतिथि 27/08/1996 है, तो उसका पासवर्ड rame1996 होगा.