Aadhaar Card Misused: कोई आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? ऐसे लगाएं पता

Someone is misusing your aadhaar card: आधार कार्ड एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है. इसका सुरक्षित रहना आपके सभी कामों के लिए बहुत जरूरी है, खासकर आज के समय में जब हर चीज आपके आधार कार्ड से लिंक (Link With Aadhaar Card) होती है.

आधार कार्ड कब और कहां किया गया इस्तेमाल

यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Unique Identification Authority of India) की आधिकारिक साइट पर ऑनलाइन ये चेक किया जा सकता है कि आपका आधार कार्ड कब और कहां इस्तेमाल किया गया है. ये जानकारी आपसे बिना कोई फीस चार्ज किए फ्री में मिल सकती है.

क्या है चेक करने का तरीका?

- आधार कार्ड की वेबसाइट या uidai.gov.in लिंक पर जाएं

- आधार सर्विसेज के नीचे आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करें

- अपना आधार नंबर और सिक्योरिटी कोड डालकर सेंड ओटीपी (OTP) पर क्लिक करें

- रेजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को यहां डालकर सब्मिट कर दें

- इसके बाद मांगी गई सारी जानकारियों को ध्यान से भरें

- जैसे ही आप वेरिफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको एक लिस्ट में पूरी जानकारी मिल जाएगी

6 महीने पुरानी जानकारी मिल सकती है

आपको इस तरीके से पिछले 6 महीनों में अपने आधार कार्ड के कब और कहां इस्तेमाल किए जाने की जानकारी मिल सकती है. मिसयूज (Misuse) के बारे में पता चलते ही आप टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. ऑनलाइन शिकायत करने के लिए आप uidai.gov.in/file-complaint लिंक का यूज कर सकते हैं.

