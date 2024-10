Mumbai Airport: नोट कर लें तारीख, इस दिन 6 घंटे के लिए पूरी तरह बंद रहेगा मुंबई एयरपोर्ट

Mumbai Airport Latest News: मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशल एयरपोर्ट 17 अक्टूबर को 6 घंटे के लिए बंद रहेगा. मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL)ने शुक्रवार को कहा है कि मानसून के बाद रखरखाव कार्य के लिए 17 अक्टूबर को छह घंटे के लिए उड़ान परिचालन बंद रहेगा.

एयरपोर्ट ऑथेरिटी का यह कदम मुंबई हवाई अड्डे की वार्षिक मानसून पश्चात रखरखाव योजना का एक हिस्सा है. एयरपोर्ट ऑथेरिटी ने इस संबंध में छह महीने पहले नोटिस (नोटैम) ​​जारी किया गया था.

सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक नहीं उड़ेगी फ्लाइट

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की ओर से जारी बयान में कहा गया है,"छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) के मानसून पश्चात हवाई पट्टी रखरखाव योजना के तहत हवाई पट्टी - आरडब्ल्यूवाई 09/27 और आरडब्ल्यूवाई 14/32 पर 17 अक्टूबर, 2024 को सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक अस्थायी रूप से परिचालन नहीं होगा."

बयान में कहा गया है कि प्रमुख हितधारकों के सहयोग से उड़ान कार्यक्रमों को पहले ही समन्वित कर दिया गया है, ताकि निर्बाध परिचालन और रखरखाव का कार्य सुचारू रूप से हो सके.

As a part of @CSMIA’s comprehensive Post-Monsoon Runway maintenance plan, the cross runways-RWY 09/27 & RWY 14/32 will be temporarily non-operational on 17th Oct 2024, from 1100 hrs to 1700 hrs. We look forward to the cooperation and support of our passengers. #PassengerAdvisory pic.twitter.com/BUYeIs5iE5

