Nirav Modi: नीरव मोदी को लगा तगड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाया अब तक का सबसे बड़ा फैसला

Nirav Modi News: भगोड़े नीरव मोदी को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. मुंबई की स्पेशल PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की 924 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी पर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने ED को अनुमति दी है कि नीरव मोदी की 500 करोड़ रुपये की 39 प्रॉपर्टीज को ED अटैच कर ले. कोर्ट के फैसले के बाद अब ED इस सम्पत्ति को अटैच करेगी.

नीरव मोदी पर बड़ा फैसला

आपको बता दें कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को नीरव मोदी और उसकी कंपनियों की 9 प्रॉपर्टीज का हक दिया है. दरअसल, 424 करोड़ रुपये की यह संपत्तियां बैंक के पास गिरवी पड़ी थीं. नीरव मोदी के भागने के बाद बैंक ने इन पर दावा करते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इन सम्पत्तियों में न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क की प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स, ज्वेलरी और घड़ियों समेत कीमती चीजें शामिल हैं. आपको बता दें कि नीरव मोदी को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, 2018 के तहत दिसंबर 2019 में स्पेशल PMLA कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था.

प्रत्यर्पण से डर रहा है नीरव मोदी

गौरतलब है कि अभी हाल ही में नीरव मोदी ने कहा था कि अगर उसे भारतीय पुलिस के हवाले किया गया तो वह जीवित नहीं रह पाएगा. यानी उसे भारत में प्रत्यर्पण से डर लग रहा है. लंदन की एक जेल में कैद नीरव ने साइकाएट्रिस्ट को बताया कि भारत प्रत्यर्पित किए जाने पर वह या तो मारा जाएगा या आत्महत्या कर लेगा. उसने बताया कि आखिरकार मुझे जेल में ही मरना है, ऐसे में वह भारत नहीं आना चाहता है.

A special PMLA court in Mumbai allows ED to confiscate 39 properties of fugitive economic offender Nirav Modi. Court also allows PNB's application seeking 9 properties either mortgaged or hypothecated by Nirav Modi and his companies.

