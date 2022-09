Online Passport Apply: पासपोर्ट के आवेदन ज्‍यादा होने की वजह से पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) की मांग में भी बढ़ोतरी हो गई है. इस अप्रत्याशित बढ़ोतरी को दूर करने के लिए विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) ने एक बड़ा फैसला ले लिया है. 28 सितंबर 2022 से पूरे भारत में सभी ऑनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (POPSKs) में पीसीसी सेवाओं के लिए आवेदन किया जा सकेगा. जिससे पासपोर्ट बनाने वालों को आसानी होगी.

विदेश मंत्रालय ने किया एलान

विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि, मंत्रालय पासपोर्ट संबंधी सेवाओं को आसान बनाने और नागरिकों के अनुभव को बेहतर करने पर काम कर रहा है. आपको बता दें कि पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) की मांग में बढ़ोतरी हो गई है. इसके लिए अब भारत में सभी आनलाइन पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पीसीसी सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी.

