Indian Economy: PM मोदी ने 8 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था में हासिल किए ये बड़े मुकाम, हर्ष गोयनका ने शेयर की लिस्ट

PM Modi achievement in Indian Economy: केंद्र में मोदी सरकार (Modi Govt) के आठ साल पूरे हो गए हैं और इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं. पहले कोरोना महामारी और फिर यूक्रेन-रूस युद्ध की जवह से अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई, लेकिन इसके बावजूद कई सुधार हुए हैं.

आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) ने ट्विटर पर एक लिस्ट शेयर की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की पिछले 8 साल की उपलब्धियां बताई गई हैं. लिस्ट में दिखाया गया है कि 8 साल में भारत के स्टील प्रोडक्शन, ऑटो प्रोडक्शन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कितना सुधार हुआ है.

हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) की लिस्ट में बताया गया है कि भारत 2014 में जीडीपी रैंक 10 से बढ़कर वर्तमान में 4 पर पहुंच गया है. इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि ग्लोबल जीडीपी शेयर और ग्लोबल ट्रेड शेयर में बढ़ोतरी हुई है. ग्लोबल जीडीपी में भारत का शेयर 3.2 प्रतिशत हो गया है, जो 2014 में 2.6 प्रतिशत था. वहीं, ग्लोबल ट्रेड शेयर 2.2 प्रतिशत हो गया है, जो 2014 में 2 प्रतिशत था.

लिस्ट के अनुसार, भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग (Ease of Doing Business Ranking) 63 पहुंच गई है, जो साल 2014 में 142 थी. इसके अलावा स्टील प्रोडक्शन रैंकिंग 4 से दूसरे नंबर पर पहुंच गई है, जबकि ऑटो प्रोडक्शन रैंकिंग 7वें से चौथे नंबर पर पहुंच गई है.

What has PM Modi achieved with the Indian economy:

— Harsh Goenka (@hvgoenka) June 6, 2022