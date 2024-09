QR कोड स्कैन कर PM मोदी ने खरीदी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति, Video वायरल होने पर कंपनी ने कही ये बात

PM Modi: महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रदर्शनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में पीएम मोदी यूपीआई पेमेंट एप पेटीएम से ऑनलाइन पेमेंट करते नजर आ रहे हैं. दरअसल, पीएम मोदी आज महाराष्ट्र दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने वर्धा में राष्ट्रीय 'पीएम विश्वकर्मा' कार्यक्रम प्रदर्शनी में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति खरीदी और डिजिटल पेमेंट किया.

वीडियो वायरल होने के बाद पेटीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "प्रधानमंत्री मोदी ने वर्धा यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ की एक मूर्ति खरीदने के लिए पेटीएम क्यूआर का इस्तेमाल किया. इस महत्वपूर्ण अवसर का हिस्सा बनकर हम बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं.

पीएम मोदी ने पूछा- पेमेंट मिला क्या?

वीडियो में पीएम मोदी दुकानदार से पूछ रहे हैं कि आपसे मुझे क्या खरीदना चाहिए. इसके बाद कारीगर पीएम मोदी को भगवान जगन्नाथ की कलाकृति खरीदने के लिए कहता है. पीएम मोदी यूपीआई के जरिए भुगतान करते हैं और उनसे पूछते हैं कि पेमेंट मिल गया क्या?

कारीगरों और व्यवसायों को सशक्त बनाने का अवसर

पेटीएम ने आगे कहा है कि हमने अपने देश की जरूरतों को समझने के लिए लगन से काम किया है और क्यूआर पेमेंट टेक्नोलॉजी, साउंडबॉक्स और कार्ड मशीनों में इनोवेशन का बीड़ा उठाया है, जिसका उद्देश्य एक विश्वसनीय और सुरक्षित भुगतान प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है. हमारे देश ने हमें इस डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व करने, हर जगह कारीगरों और व्यवसायों को सशक्त बनाने का अवसर दिया है, इसके लिए हम गहराई से आभारी हैं.

We are deeply honoured to have been part of a significant occasion, as Hon'ble PM @narendramodi used Paytm QR to pay for an artefact of Bhagwan Jagannath during his visit to the National 'PM Vishwakarma' Programme in Wardha.

