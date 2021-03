PNB दे रहा है सस्ता घर और दुकान खरीदने का मौका, केवल आज ही होगी नीलामी

दिल्ली: अपने आशियाने की चाहत किसकी नहीं होती लेकिन महंगाई के इस दौर में हर आदमी हिम्मत नहीं कर पाता. बजट के चलते अगर आप भी अब तक घर नहीं ले पाए हैं तो आज का दिन आपके लिए काफी अहम साबित हो सकता है. पंजाब नेशनल बैंक आज गिरवी रखी हुई संपत्तियों को नीलाम करने जा रहा है. पीएनबी के इस स्पेशल ऑफर का फायदा केवल आज ही उठाया जा सकता है.

देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि 15 मार्च यानी कि आज डिफॉल्टर लोगों की संपत्ति की नीलामी की जाएगी. संपत्ति की लिस्ट में 6,350 रेजिडेंसियल, 1,691 कमर्शियल, 922 इंडस्ट्रीयल और 14 एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी हैं. इस लिस्ट में उन संपत्तियों को शामिल किया गया है जिन्हें गिरवी रखकर लोन लिया गया था लेकिन समय रहते कर्ज को चुकाया नहीं गया.

— Punjab National Bank (@pnbindia) March 14, 2021