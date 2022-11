PNB: सस्ता घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, PNB कल बेचेगा 13,000 से भी ज्यादा मकान, सस्ते में मिलेंगी ये सभी प्रॉपर्टी

Punjab National Bank Medga E-Auction: पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) ने करोड़ों लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है. पीएनबी (PNB) आपको सस्ता घर खरीदने का मौका दे रहा है. बैंक ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है. अगर आपका भी सस्ता घर खरीदने का प्लान है तो यह आपके लिए अच्छा मौका है. आप कल यानी 29 नवंबर को अपना घर खरीद सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कि आप किस तरह की प्रॉपर्टी को सस्ते में खरीद सकते हैं.

PNB ने किया ट्वीट

पीएनबी ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि मेगा ई-ऑक्शन में भाग लेकर आप आपने सपनों का घर बना सकते हैं. आप इसमें कॉमर्शिय और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए बोली लगा सकते हैं.

Mega E Auction offer mega opportunities!

