How to Apply for Ration Card: सरकार की तरफ से गरीबों को कम कीमत पर राशन कार्ड के जर‍िये गेहूं और चावल मुहैया कराया जाता है. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना (PMGKY) के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना है. अगर आप भी सरकार की राशन योजना का फायदा उठाने के ल‍िए राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो हम आपको पूरी प्रक्र‍िया बता देंते हैं. दरअसल, कुछ लोग राशन कार्ड केवल इसल‍िए नहीं बनवा पाते क्‍योंक‍ि उन्‍हें इसके प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती.

कैटेगरी के हिसाब से कौन सा राशन कार्ड सही?

इसे बनवाने के ल‍िए कई सरकारी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है. इसे बनवाने के लिए कई बार इधर-उधर चक्कर काटना पड़ता है. यहां हम आपको बताएंगे क‍ि घर बैठे राशन कार्ड को कैसे बनवाया जा सकता है. इसे बनवाने से पहले आपका यह जानना जरूरी है क‍ि कैटेगरी के हिसाब से कौन सा राशन कार्ड सही है. पहला बीपीएल कार्ड (BPL) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के ल‍िए होता है. इस कार्ड पर 25 से 30 किलो राशन मिलता है.

गरीबी रेखा से ऊपर वालों के ल‍िए एपीएल कार्ड

दूसरा एपीएल कार्ड (APL Card) गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वालों के ल‍िए होता है. इसके तहत लाभार्थी को 15 किलो राशन म‍िलता है. तीसरा अंत्योदया कार्ड (AAY) है, यह कार्ड ज्‍यादा ही गरीब लोगों का बनाया जाता है.

राशन कार्ड बनवाने के ल‍िए जरूरी दस्तावेज

राशन कार्ड के ल‍िए आवेदन के ल‍िए पर‍िवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड हो.

आवेदनकर्ता उत्‍तर प्रदेश का निवासी हो.

आवेदनकर्ता के परिवार से कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं हो.

आवेदक के पास कोई भी चार पह‍िया गाड़ी न हो.

शहर में अपनी कमाई से खरीदा गया 100 गज का प्‍लॉट न हो.

आवेदनकर्ता का आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक अकाउंट ड‍िटेल और वोटर आईडी कार्ड.

ऑनलाइन आवेदन के ल‍िए क्‍या करें?

सबसे पहले खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ पर जाएं.

यहां होमपेज पर द‍िए गए डाउनलोड फॉर्म पर जाकर क्लिक करें.

राशन कार्ड एप्‍लीकेशन का ऑप्शन आएगा. इसमें ग्रामीण और नगरीय दो व‍िकल्‍प म‍िलेंगे.

संबंध‍ित फॉर्म को डाउनलोड करके फॉर्म को सही से भर दें.

फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्‍तावेजों के साथ तहसील स्‍तर पर जमा कर दें.

तहसील स्‍तर पर सत्यापन होने के कुछ दिन बाद आपका राशन कार्ड बन जाएगा.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर