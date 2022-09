ICICI Bank के क्रेडिट कार्ड धारकों को झटका, इस पेमेंट के लिए देना होगा 1% का चार्ज

ICICI Bank Credit Card: अगर आप भी उन करोड़ों ग्राहकों में से एक हैं, ज‍िनके पास आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) का क्रेडिट कार्ड है, तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, ग्राहको को बैंक की तरफ से एसएमएस मिला है, ज‍िसमें बताया गया है कि 20 अक्टूबर 2022 से क्रेडिट कार्ड होल्‍डर्स को रेंट पेमेंट (Online Rent Payment) करने पर 1 प्रत‍िशत का चार्ज देना होगा. बैंक की तरफ से कस्‍टमर को कुछ इस तरह का SMS आया है-

'Dear Customer, Starting 20-Oct-22, all transactions on your ICICI Bank Credit Card towards rent payment will be charged a 1% fee.'

20 अक्‍टूबर से लागू होगा नया न‍ियम

आपको बता दें रेंट पर 1 प्रत‍िशत का चार्ज लगाने वाला आईसीआईसीआई पहला बैंक है. इस बदलाव के बाद यह न‍िर्णय आपको करना है क‍ि आप हाउस रेंट का पेमेंट क्रेडिट कार्ड के जर‍िये करना चाहते हैं या अन्‍य क‍िसी माध्‍यम से. बैंक की तरफ से इस न‍ियम को 20 अक्‍टूबर से लागू कर द‍िया जाएगा. यानी पूरे एक महीने बाद आपको 1 प्रत‍िशत अत‍िर‍िक्‍त देना होगा.

क‍िसके ल‍िए लागू होगा यह न‍ियम

यह न‍ियम ऐसे लोगों के लिए है जो अपना क‍िराया पेटीएम, क्रेड, माईगेट, रेडजिराफ या मैजिक ब्रिक्स आद‍ि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये देते हैं. आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से इस न‍ियम को लागू करने के बाद यह उम्‍मीद जताई जा रही है क‍ि दूसरे अन्‍य बैंक भी जल्‍द इस तरह का न‍ियम लेकर आएंगे.

आईसीआईसीआई की तरफ से लि‍ए गए इस फैसले का असर उन किरायेदारों पर होगा, जो अपने घर का किराया क‍िसी ऑनलाइन प्‍लेटफॉर्म के जर‍िये देते हैं. इस न‍ियम को लागू करने में एक महीना का समय इसील‍िए रखा गया है ताक‍ि ग्राहक इसके ल‍िए खुद को तैयार कर सकें.

