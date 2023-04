यूजर्स की शिकायतों का जवाब द‍िया जा रहा

एसबीआई के ऑफ‍िश‍ियल ट्व‍िटर अकाउंट की तरफ से यूजर्स की शिकायतों का जवाब द‍िया जा रहा है. ट्व‍िटर अकाउंट पर बैंक के प्रत‍िन‍िध‍ि ने ल‍िखा क‍ि 'प्रिय ग्राहक, असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं. आपसे गुजार‍िश है क‍ि दोबारा प्रयास करें और हमें बताएं कि क्या समस्या आ रही है'. काफी संख्‍या में ट्व‍िटर यूजर्स ने एसबीआई (SBI) सर्वथ्‍स की 'बेहद धीमी' सर्व‍िस के बारे में शिकायत की है.

एक द‍िन पहले ही शनिवार को SBI की तरफ से ट्वीट किया गया क‍ि 'INB/ YONO/ YONO Lite/ YONO Business/ UPI की सर्व‍िस 1 अप्रैल, 2023 को 13:30 बजे से 16:45 बजे तक 'वार्षिक समापन गतिविधियों' के कारण उपलब्ध नहीं रहेंगी. खबर ल‍िखने के दौरान जब हमने एसबीआई नेट बैंक‍िंग (SBI Net Banking) का इस्‍तेमाल करना चाहा तो यह नहीं चली. आइए देखते हैं ट्व‍िटर यूजर्स की तरफ से की गई श‍िकायतें-

Dear Customer, we apologise for the inconvenience. Requesting you retry and let us know if the issue persists.

@TheOfficialSBI online banking of SBI is down for more than half a day and not yet resolved. Don't know what's happening. @RBI something should be done about it.

— D Pavan Kumar Reddy (@dadireddypavan) April 3, 2023