Health Insurance: हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना है तो इसका रखें ध्यान, ये हैं टॉप 15 प्लान

Best Health Insurance India: लोगों को अपनी हेल्थ पर काफी ध्यान रखना चाहिए. अगर सेहत सही है तो हमारे कई काम भी काफी आसान हो जाएंगे. हालांकि कई बार काफी ध्यान रखने के बावजूद लोगों को सेहत से जुड़ी कई समस्याएं घेर लेती है. जिसके कारण हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ जाते हैं और काफी खर्च दवाई पर भी होता है. हालांकि हॉस्पिटल के खर्च से बचने के लिए लोग हेल्थ इंश्योरेंस को काफी तवज्जो देते हैं. हेल्थ प्लान के सहारे हॉस्पिटल से जुड़े कई बड़े खर्चों से पार पाया जा सकता है. हालांकि बाजार में कई कंपनियां हेल्थ प्लान दे रही हैं लेकिन उनमें से बेहतर कौनसा है ये जानना लोगों के लिए काफी मुश्किल वाला काम रहता है.

आज यहां हम आपको 65 साल के नीचे की उम्र के लोगों के लिए टॉप 15 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में बताने वाले हैं. इनको स्वास्थ्य बीमा के संबंध में दो महत्वपूर्ण परिणामों के लिए तैयार किया गया है. पहला अस्पताल में भर्ती होने से सबसे कम जेब खर्च और दूसरा जल्दी क्लेम सेटलमेंट. ऐसे में ये भी माना जा सकता है कि लोग इन हेल्थ प्लान पर काफी भरोसा भी जता रहे हैं.

ये हैं टॉप 15 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान

1. Niva Bupa- Health ReAssure

2. Royal Sundaram- Lifeline (Supreme Plan)

3. Niva Bupa- Health Companion

4. Magma HDI- One Health (Premium Plan)

5. HDFC Ergo- Optima Restore

6. Aditya Birla Health- Activ Health Plantinum (Premiere Plan)

7. Edelweiss General- Family Health insurance (Gold Plan)

8. Care Insurance- Care

9. ICICI Lombard- Complete Health Insurance (Health Elite Plan)

10. HDFC Ergo- Optima Secure

11. Go Digit- Health Insurance (Comfort Pro Plan)

12. Manipal Cigna- ProHealth (Plus Plan)

13. Chola MS- Flexi Health

14. Aditya Birla Health- Active Assure

15. Star Health- Comprehensive

