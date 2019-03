विजय माल्या की बैंकों से गुहार, 'मेरा पैसा ले लो और जेट एयरवेज को बचा लो'

नई दिल्ली : भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने मंगलवार को भारतीय बैंकों से गुजारिश करते हुए कहा 'उनसे पैसा ले लो' और जेट एयरवेज को बचा लो. माल्या ने मंगलवार सुबह अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष पीएसयू बैंक और अन्य कर्जदारों का पैसा वापस करने का ऑफर कर चुका हूं. ऐसे में बैंक मेरे से पैसा क्यों नहीं ले रहे. इससे जेट एयरवेज को बचाने में मदद मिलेगी.

ब्रिटेन की अदालत में विचाराधीन है मामला

विजय माल्या से संबंधित मामला ब्रिटेन की अदालत में विचाराधीन है. मंगलवार सुबह किए गए ट्वीट में शराब कारोबारी ने जेट को बैंकों की तरफ से दी जा रही मदद पर भी सवाल उठाया. उसने कहा कि एनडीए सरकार का दोहरा मापदंड है. सवाल करते हुए कहा कि पब्लिक सेक्टर के बैंक जेट एयरवेज को बचाने के लिए आगे आए, लेकिन उनकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइन के साथ ऐसा नहीं हुआ.

And I repeat once again that I have placed liquid assets before the Hon’ble Karnataka High Court to pay off the PSU Banks and all other creditors. Why do the Banks not take my money. It will help them to save Jet Airways if nothing else.

— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) March 26, 2019