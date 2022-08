Who Will Be Next Big Bull: भारतीय शेयर बाजार के ब‍िगबुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) की हाल ही में हुई मौत के बाद कई सवाल ऐसे हैं ज‍िनका जवाब लोग ढूंढने में लगे हुए हैं. इनमें ब‍िग बुल के उत्‍तराध‍िकारी से लेकर उनकी अकासा एयरलाइन से जुड़े तमाम सवाल शाम‍िल हैं. एक सवाल यह भी है क‍ि राकेश झुनझुनवाला के बाद भारतीय शेयर बाजार का अलग ब‍िगबुल कौन होगा (Who Will Be Next Big Bull). इस बारे में शेयर बाजार की अच्‍छी समझ रखने वालों को भी दूर-दूर तक कोई नाम नजर नहीं आ रहा.

झुनझुनवाला को इसल‍िए कहा गया 'ब‍िग बुल'

राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) से यद‍ि कोई व्‍यक्‍त‍ि यह सवाल करता था क‍ि 'सर, मार्केट का क्या लगता है?' इस पर अक्सर उनका जवाब होता था 'मार्केट में सबसे बड़ी तेजी आने वाली है.' यही कारण है क‍ि झुनझुनवाला को हर व्यक्ति स्टॉक मार्केट का 'बिग बुल' कहने लगा.

झुनझुनवाला की मौत के साथ 'बिग बुल' युग का अंत

भारतीय शेयर बाजार का अगले ब‍िगबुल के बारे में पूछे जाने पर दिग्गज निवेशक विजय केडिया कहते हैं, राकेश झुनझुनवाला और उनके बाद आने वाले Bull में लंबा अंतर नजर आ रहा है. HNI Investor के सफीर आनंद इस पर कहते हैं क‍ि हर्षद मेहता के साथ 'बिग बुल' युग की शुरुआत हुई और झुनझुनवाला की मौत के साथ उस युग का अंत हो गया.

झुनझुनवाला के आसपास शायद ही कोई ट‍िक पाए

हालांक‍ि आनंद की तरफ से क‍िए ट्वीट में इस सवाल का जवाब छ‍िपा हुआ है, वह ल‍िखते हैं अगला सबसे बड़ा बुल होगा- रिटेल. मैं बीच में किसी को नहीं देखता हूं. मार्केट के अधिकतर जानकारों का यही कहना है क‍ि झुनझुनवाला के आसपास शायद ही कोई ट‍िक पाए.

वैल्यू इंवेस्टर अभिषेक बासुमलिक कहते हैं बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो झुनझुनवाला की तरह बेहिचक अपनी बात रख पाते हैं. अभिषेक कहते हैं, झुनझुनवाला क‍िसी भी तरह की अंधाधुंध दौड़ में नहीं फंसते थे.

