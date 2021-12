अब झट से बनेंगे अमीर, सिर्फ 20 रुपये के रोजाना निवेश पर मिलेगा 10 करोड़!

How to Become Crorepati: आज हम आपको करोड़पति बनने का आइडिया बताने जा रहे हैं. आपका करोड़पति बनने का सपना म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश से पूरा हो सकता है. इसके लिए अगर आप रोज सिर्फ 20 रुपये की बचत करते हैं तो रिटायरमेंट के समय तक आराम से करोड़पति बन सकते हैं.