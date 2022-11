Mutual Fund: बेटी के फ्यूचर की छोड़ दें टेंशन, कुछ सालों में ऐसे बनाएं 12 साल का फंड; समझिए पूरा गणित

How To Invest in Mutual Funds: बेटी के भविष्य की किसे चिंता नहीं होती. उसकी पढ़ाई से लेकर शादी तक के लिए पैरेंट्स को इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब आपके पास पैसे बचने लग जाएं, उसी वक्त से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए. यही पैसा बाद में आपकी बेटी के काम आएगा. आज ऐसी कई स्कीम्स हैं, जिनकी मदद से आप कुछ वर्षों में अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं. अगर आप भी निवेश का सोच रहे हैं तो उसको कल पर टालना छोड़ दें.

लेकिन इसके लिए आपको एक टाइम टेबल अपनाना होगा. यानी निवेश को बीच में छोड़ना नहीं है और उसे बढ़ाते रहना है. अब जानिए आपको कब, कहां और कैसे निवेश करना है. आपको हम म्यूचुअल फंड की एक स्कीम के बारे में बता रहे हैं, जिनमें आपको छोटी अवधि में 12 साल का रिटर्न मिलेगा.

म्यूचुअल फंड ने दिया है शानदार रिटर्न

पिछले कुछ वर्षों में म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने वालों की तादाद तेजी से बढ़ी है. कुछ सालों से इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड शानदार रिटर्न्स दे रहे हैं. आप भी सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए छोटी रकम निवेश कर सकते हैं. इसी कड़ी में आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड स्कीम (Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund Scheme) है. यह एक हाइब्रिड फंड है, जो आर्बिट्रेज, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव्स, डेट और मनी मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट करके बेहतरीन रिटर्न्स देता है.

ऐसे बनाएं फंड

इस फंड ने निवेशकों को CAGR के तौर पर 7.21 प्रतिशत तक का रिटर्न दिया है. इसको साल 2014 में 28 नवंबर को शुरू किया गया था. अगर 8 साल तक हर महीने आप 10000 रुपये का निवेश सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत करते हैं तो 12.88 लाख रुपये का फंड बना सकते हैं.

इस फंड ने पिछले 5 वर्षों में 7.36 प्रतिशत का CAGR पैदा किया है. इसी वजह से 10000 रुपये महीने की एसआईपी से 6 लाख रुपये का निवेश 7.2 लाख रुपये में बदल जाएगा. वहीं आदित्य बिरला सन लाइन इक्विटी फंड ने तीन साल में 7.74 प्रतिशत तक का रिटर्न दिया है. अगर तीन साल तक आप हर महीने 10000 रुपये का निवेश करते हैं तो 3.6 लाख रुपये का निवेश 4.2 लाख रुपये का बन जाएगा.

